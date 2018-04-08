سجن شخصين ذبحا ماعزا في حديقة حيوانات

أخبار الآن | برلين - المانيا - (وكالات)

عندما يذهبُ بعضكم الى حديقةِ الحيوانات... يشتري طعاما من احدِ المطاعم او يطلبهُ عبرَ الهاتف ..او ربما يحضرهُ معهُ من بيته..لكن هناك زائِرَين كان لها فكرة جديدة ! لديهما فكرة مختلفة

أصدرت محمكة في برلين حكما على مواطنينِ رومانيين بالسجن بتهمةِ قتلِ ماعزٍ في حديقة للحيوانات الأليفة، بعد أن اعترفا بأنهما قاما بذلك لأنهما جائعان.

ونشرت صحيفة تفاصيل خبر تسلل اثنين من الزوار إلى حديقة للحيوانات الأليفة في العاصمة الألمانية وذبح الرجلان الماعز وحاولا إخراج الذبيحة من الحديقة إلا أن الشرطة أوقفتهما.

واعترف الرجلان، أثناءَ التحقيق، بأنهما ذبحا الماعز لأنهما لم يأكلا شيئا منذ عدةِ أيام، وأنهما قدما من رومانيا في يناير وحصلا على وظيفةٍ في موقعٍ للبناء، لكنهما لم يستلما راتبا أو نقودا منذ ذلكَ الوقت.

كما أنهما اعترفا للقاضي بأنهما قدما لحديقة الحيوانات الأليفة لاعتقادهما بأنها مزرعة حيوانات، كما أكدا أنهما ذبحا الماعز بشكل (لطيف)، ولم يسببا لها الكثير من الألم، لأنهما تربيا في الريف منذ الصغر ويعرفان كيفية التعامل مع الحيوانات.

وحكمت المحكمة على أحدهما بالسجن لعشرة أشهر لأنه أدين في السابق بالسرقة، وعلى الثاني بالسجن لمدة تسعة أشهر فقط.

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