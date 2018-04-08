بالفيديو .. ذبح في أحد مدارس مصر يشعل تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

اهتز موقع فيسبوك في مصر بمقطع مصور لمشهد "ذبح في مدرسة "خلال احتفال نظمته مدرسة في محافظة الدقهلية، بمناسبة يوم اليتيم.

وتخلل الاحتفال فقرة لساحر قدم مشهد ذبح تمثيلي، إذ ظهر وهو يمسك بـ "سكين" ويضعها على رقبة أحد الحاضرين، ليقطعها.

فجر المقطع موجة غضب عارمة على مواقع التوصل الاجتماعي، حيث ندد مغردون بتقديم مثل هذا المشهد " الدموي" و اعتبروه ترويجا لثقافة العنف.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية، فتح تحقيق في الواقعة، واستبعاد مدير المدرسة

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