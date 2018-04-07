سنجاب يحصل على عجلتين تعويضيتين بعد فقده مخلبين

أخبار الآن | أنقرة - تركيا - (رويترز)

زوّد علماء أتراك، سنجابا بريا، بمجموعة أطراف على هيئة عجلتين تعويضيتين، لكي يتمكن من المشي من جديد، واستطاع السنجاب "كراميل" أن يمشي مرة أخرى، ليصبح أول حيوان من نوعه، يحصل على أطراف صناعية بعد أن فقد مخلبيه الأماميين في فخ نصبه صيادون

بعد فقده مخلبيه الأماميين، ابتكر أطباء عظام بإحدى جامعات إسطنبول التركية عجلتين تعويضيتين لمساعدة سنجاب يدعى كراميل على المشي من جديد، ابتكر أطباء عظام بإحدى جامعات إسطنبول التركية عجلتين تعويضيتين لمساعدة سنجاب يدعى كراميل على المشي من جديد بعد أن فقد مخلبيه الأماميين في فخ نصبه صيادون في مدينة بطمان بجنوب شرق البلاد.

الطبيب البيطري والناشط المدافع عن حقوق الحيوان طيفون دمير، قال: "إن شاباً أنقذ السنجاب كراميل من الفخ وأجرى أبحاثاً على الإنترنت، ليجد مقاطع فيديو ومنشورات للطبيب البيطري ويطلب مساعدته"، أما طبيب العظام مصطفى جول تيكين فيقول: "إن السنجاب حيوان بريء يحاول أن يعيش داخل منزل، وإن بعد تثبيت جسم غريب في جسده يتمثل في العجلتين لمساعدته على السير يتبقى الآن أن يتدرب على المشي بالاستعانة بهما".

اقرأ أيضا:

بالفيديو: سنجاب يأكل أفعى.. وهي على قيد الحياة!

