تعرف على أغلى السيارات في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ما بين الأناقة الفنية والقدرات الميكانيكية تطل علينا السيارات الفخمة النادرة، بأسعار خيالية تقدر بملايين الدولارات، وبالرغم من أن هذه السيارات تختلف في أشياء عدة من بينها التصميم والإمكانيات وعام التصنيع، إلا أنها تتفق في حقيقة أن كل منها فريد من نوعه وربما لا مثيل له في العالم أيضا، وأنها غالبا ما تكون ملكا لمشاهير وأثرياء من مختلف دول العالم.

تعالوا معنا لنتعرف على مجموعة من أغلى السيارات في العالم:

1- سيارة رولز رويس سوبتيل -13 مليون دولار:

وهي سيارة غير مطروحة للبيع حاليا، وتم صنعها بناء على طلب عميل ثري للغاية رفضت شركة رولز رويس الكشف عن اسمه، وتتميز هذه السيارة بتصميمها الفريد والمستوحى من العربات الملكية من العصور القديمة وموديلات سيارات رولز رويس خلال حقبتي العشرينيات والثلاثينات، كما تحتوي أيضا فتحة بانورامية أنيقة في السقف، صالون السيارة من الداخل يتسع لشخصين فقط وهو مصنوع من الخشب والجلود، كما تحتوي السيارة من الداخل على ملحقات إضافية أخرى تتضمن ملحقات مخصصة بأجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية، جدير بالذكر أن تصميم السيارة من الخلف يجعلها تبدو أشبه بيخت وكان ذلك بناء على رغبة مالك السيارة وهو جامع هاوي لليخوت الفخمة والطائرات الخاصة.

2- سيارة كوينيجسيج موديل CCXR Trevita-4.8 مليون دولار:

توصف هذه السيارة بأنها أكثر السيارات تكلفة إنتاج في العالم، والسبب أنها مصنوعة من الماس الحقيقي أو بمعنى أدق الألياف الكربونية بداخلها مغطاة بطبقة من غبار الماس كان سبب في تحول اللون الأسود للألياف إلى لون أبيض فضي ساحر، هذه السيارة مزودة أيضا بمحرك رائع من نوع V8 بسعة 4.8 ليتر بقوة 1’004 حصان، وعزم دوران 797 رطل، وشاحن مزدوج الشحن، ومزودة أيضا بفرامل كربونية تعمل بنظام ABS، نظام تغيير السرعة، نظام معلوماتي وترفيهي، أنظمة مراقبة الإطارات مع نظام هيدروليكي، وغيرها من المميزات الرائعة الأخرى، كان من المفترض إنتاج ثلاثة سيارات من هذا النوع إلا أنه تم تخفيضها إلى اثنين، لأن ألياف الكربون زادت من وقت وتكلفة إنتاجها بدرجة كبيرة.

3- سيارة لامبورغيني فينيو رودستر-4.5 مليون دولار:

هذه السيارة الفخمة ذات التصميم العصري، تم صنعها احتفالا بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس لامبورغيني، وتتميز هذه السيارة بتصميمها العصري الفريد المستوحى من سيارة لامبورغيني موديل LP700-4 Aventador، والذي جعلها تبدو مثل سفينة فضائية، وتحتوي هذه السيارة على محرك من نوع V12 سعة 6.5 لتر، يعمل بسرعة 8400 دورة في الدقيقة لإعطاء 740 حصانا وعزم دوران يصل إلى 507 رطلا، وتحتوي أيضا على ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي يوفر 7 سرعات مختلفة، ويمكن لهذه السيارة أن تصل إلى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، تم تصنيع 9 نسخ فقط من هذه السيارة، وكانت هذه السيارة وقت صنعها هي أكثر سيارة تكلفة في الإنتاج على الإطلاق، جدير بالذكر أن ثلاثة نسخ فقط من هذه السيارة أتيحت للبيع للعملاء وقت طرحها، مما جعل هواة جمع السيارات النادرة يتسابقون على شرائها، لذلك وصل سعر هذه السيارة بعد إعادة بيعها إلى مبلغ خرافي يقدر بقيمة 11 مليون دولار.

4- سيارة ماكلارين موديل P1 LM-3.6 مليون دولار:

سيارة فخمة تم صنعها بهدف جذب مجموعة مختارة من هواة جمع السيارات والأثرياء في البلدان الولايات المتحدة واليابان والولايات المتحدة وكوريا، الإمارات، وتتمتع هذه السيارة بالعديد من مميزات السيارة ماكلارين موديل P1 GTR، وسيارة ماكلارين الشهيرة لسباقات السيارات وهي ماكلارين موديل F1، وتحتوي السيارة على هيكل مذهب يحيط بالمحرك، محرك توربيني V-8 بسعة 3.8 لتر وهو محرك أكثر كفاءة وأقل وزنا من محرك السيارة P1 GTR، وهو بقوة 1000 ﺣﺼﺎن، حتى الآن لم ينتج من هذه السيارة سوى 5 نسخ تم بيعها جميعا.

5- لايكان هايبرسبورت-3.4 مليون دولار:

المصابيح الأمامية لهذه السيارة مصنوعة من 240 حجر ماسي عيار 15 قيراط، وإذا أضفنا إلى ذلك تصميمها العصري المذهل والذي يبدو أشبه بالمدرعة والمستوحى من أفلام الخيال العلمي، وحقيقة أنها قد ظهرت في الفيلم الشهير “Furious 7” سنجد أن سعرها الذي يتجاوز الثلاثة ملايين دولار يبدو منطقيا للغاية، هذه السيارة صنعت من قبل دبليو موتورز، ومقرها في لبنان، وهو ما يجعلها أول سيارة رياضية عربية يتم صنعها، وتحتوي السيارة على محرك توربيني توأم سعة 3.8 ليتر وبقوة 780 قوة حصان، وعزم دوران يصل إلى 708 رطل، ويمكن لهذه السيارة أن تصل إلى سرعة 62 خلال 2.8 ثانية فقط، كما يمكن أن تصل سرعتها إلى 240 ميلا في الساعة، هذه السيارة تم إنتاج نسخ أخرى معدلة منها بحيث تستخدمها شرطة أبو ظبي كسيارة دورية.

6- سيارة بوغاتي مانسوري فيرون فيفر 3.4 مليون دولار:

وهي سيارة فخمة أنيقة تم تعديلها وإضافة مميزات جديدة لها، 4 مرات منذ إصدارها في عام 2005، السيارة الألمانية الصنع والمستوحى تصميمها من السيارة بوغاتي موديل جراند سبورت فيتسي رودستر ليست فقط واحدة من أغلى السيارات في العالم، وإنما تعد أيضا واحدة من أسرع السيارات في العالم أيضا، وتتميز السيارة بهيكلها القوي والمصنوع من ألياف الكربون المصقولة المطلية بطبقة رقيقة، كما تحتوي أيضا على مصابيح أمامية وخلفية وجانبية من نوع LED (صمام ثنائي باعث للضوء)، وتحتوي على محرك رائع من نوع W16 سعة 8 لتر وبقوة 1,200 حصان وعزم الدوران 1,106، جدير بالذكر أن سرعة النسخة الأصلية من هذه السيارة يمكنها أن تصل إلى 253 ميل في الساعة، ولقد اختيرت هذه السيارة كسيارة العقد لعامي 2000-2009.



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