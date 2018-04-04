صور صادمة لمرشحي مسابقة "صور الصحافة العالمية لعام 2018"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وصلت أعمال مصورين صحفيين محترفين من جميع أنحاء العالم، إلى نهائيات مسابقة “صور الصحافة العالمية (World Press Photo 2018).

وتم رصد مجموعة صور من أعمال المصورين الصحفيين التي تم ترشيحها لجائزة “صور الصحافة العالمية لعام 2018” في مختلف الفئات.

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