أستراليا: نفوق العنكبوت الأكبر سنا في العالم عن عمر 43 عاماً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( دايلي ميل)

نفق العنكبوت الاكبر سنًا في العالم، عن عمر ناهز 43 عامًا في غرب أستراليا حيث أكد الباحثون أن التقدم في السن ليس سبب الوفاة، بل لسعة حشرة.

وتفوق العنكبوت في السن على حامل الرقم القياسي، وهو العنكبوت المكسيكي الذي توفي عن عمر ناهز 28 عاما.، وُجد في المكسيك، وفقاً لدراسة نُشرت في "باسيفيك كونزيرفايشن بيولوجي"..

و سمح العنكبوت للعلماء بمعرفة المزيد حول تصرفات هذا النوع من العناكب، الموجودة على كل الأراضي الأسترالية، ولا سيما في الحدائق الخاصة.

وأوضحت الباحثة لياندا مايسن من جامعة كورتن في بيرث في ولاية غرب أستراليا: "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، هذا هو النموذج الأقدم من العناكب، الذي تمت متابعته و سمح عمره بمعرفة المزيد من المعلومات عن سلوك هذه العناكب والدينامية التي تحكم مجموعاتها".

وعثر على هذا العنكبوت المسمى «رقم 16» العام 1974 خلال البدء بدراسة أول العناكب، التي تحفر جحرًا في وسط منطقة ويتبيلت من قبل الإخصائية الأسترالية في العناكب باربرا يورك ماين (88 عامًا).

وأوضحت مايسن أنه من خلال أبحاث ماين المفصلة، تبين أن استمرارية هذا النوع من العناكب عائد إلى دورتها الحيوية. وكان العنكبوت «رقم 16» يتابع في موطنه الطبيعي.

ويعيش هذا النوع من العناكب بين خمسة أعوام و20 عامًا، ، وتبقى الإناث في جحورها أو قربها، بينما يغادر الذكور عند النضوج بهدف التزاوج، ولا يشكل تهديدًا كبيرًا للبشر، إلا أن لسعته قد تكون مؤلمة.

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