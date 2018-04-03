فيلم (ريدي بلاير وان) يتصدر السينما الأمريكية

أخبار الآن | لوس أنجليس - (رويترز)

تَصَدر فيلم الحركة والمغامرة الجديد (ريدي بلاير وان) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مسجلا 41.21 مليون دولار. ويلعب دَور البطولة في الفيلم تاي شري دان وأوليفيا كوك وبن مندلسون . والفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرج.

والفيلم استنادًا إلى رواية 'إرنست كلاين ' التي صدرت في عام 2011 تدور أحداثه في الثمانينيات حول العالم الافتراضي

وجاء في المركز الثاني الفيلم الجديد (تايلر بيريز أكريموني) بإيرادات وصلت إلى 17.1 مليون دولار. الفيلم بطولة تراجي بي. هنسون وليريك بنت وكريستل ستيورت وبطولة تايلر بيري. وتراجع فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي (بلاك بانثر) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 11.26 مليون دولار. ويلعب دور البطولة في الفيلم تشادويك بوزمان ومايكل بي. جوردان ولوبيتا نيونجو وهو من إخراج ريان كوجلر.

تراجع فيلم الدراما (آي كان أنلي أمجن) من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع بإيرادت بلغت 10.75 مليون دولار. الفيلم من بطولة دنيس كويد وجيه. مايكل فينلي وبرودي روز ومن إخراج أندرو إروين وجون إروين.

وجاء في المركز الخامس فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي (باسيفيك ريم أبرايزينج) متراجعا من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي مسجلا إيرادات بلغت قميتها 9.205 مليون دولار. لعب دور البطولة في الفيلم جون بويجا وسكوت إيستوود وكايلي سبايني وأخرج الفيلم ستيفن دينايت.

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