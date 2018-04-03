اختيار التخصص الدراسي المناسب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

عند حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة.. فإنه يكون أمام خيار مؤثر في حياته.. فالدراسة المناسبة ستكون مهنته المستقبلية، الاختيار غالبا ما يكون صعبا، ما بين مؤهلات الطالب وأحلام المستقبل.

"ماذا سأدرس؟" سؤال يطرحه الكثير من الطلبة، خاصة وأن ظروفا كثيرة منها ما هو اقتصادي أو اجتماعي أو تعليمي تلعب دورا في هذا الاختيار. فمع حصول بعض الطلبة على نقط متدنية في شهادة الثانوية العامة، تنغلق أمامهم أبواب بعض التخصصات الدراسية التي كانوا يودون دراستها في الجامعة، إضافة إلى العامل الاقتصادي الذي يدفع الطلبة إلى عدم دراسة تخصصات معينة تكون مدة دراستها طويلة ومكلفة.

للحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا في الاستديو ميس محمد اختصاصية التنمية الاجتماعية.