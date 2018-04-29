أصغر صاروخ ياباني يزن 3 كيلوغرام.. يدخل موسوعة غينيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



دخل موسوعة غينيس الصاروخ "SS-520"، الذي يُعَد أصغر صاروخ في العالم، ، ويبلغ وزنه 3 كيلوغرامات فقط والذي أطلق في 3 فبراير الفائت كأصغر صاروخ فضائي في العالم، قادر على نقل أقمار اصطناعية إلى الفضاء.

رئيس انتاج مشروع هذا الصاروخ، هيروتو هابو قال: "لقد تمكنا من صنع صاروخ فضائي صغير لا مثيل له في العالم، بفضل تقدم العلم والتكنولوجيا في بلادنا والعمل الدؤوب الذي استمر لسنوات عديدة".

وأضاف هابو قائلا: "قدرتنا على جعل الصاروخ صغير الحجم وفعالا في الوقت نفسه قللت كثيرا من كلفة الإطلاق التي بلغت نحو 3.47 مليون دولار فقط، بينما تبلغ تكلفة إطلاق صواريخ H2A الصغيرة مثلا نحو 100 مليون دولار".

يذكر أن طول "SS-520" بلغ نحو 9.5 متر فقط، وقطره 50 سنتيمترا، ووزنه 2.6 طن، أما القمر الذي نقله إلى الفضاء فكانت أبعاده. (11.66x11.6х34.6) ووزنه 3 كيلوغرامات.



وكان إطلاق الصاروخ الأول من هذا النوع إلى الفضاء تم في فبراير/ شباط عام 1998، وجرت عملية الإطلاق اللاحقة منذ عام، وأعلنت اليابان حينذاك فشل المحاولة، بفقدان الاتصال بالصاروخ بعد مرور 20 ثانية على الإطلاق.

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