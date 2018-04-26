ماهي العادات الإجتماعية التي لايحبها السعوديين؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ "#عاده_اجتماعيه_لاتحبها" أعربوا من خلالهم عن رفضهم للعديد من العادات الإجتماعية الموروثة والتي يرفضها كثير منهم.

واحتل الهاشتاغ قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، أكد خلالها المستخدمون عن وجوب التخلي عن كل العادات السيئة الموروثة.

ومن جهة أخرى عدد مغردون بعض تلك العادات التي يتمنون زوالها من المجتمع، ونستعرض على موقع أخبار الآن بعض من تعليقات المغردين.

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