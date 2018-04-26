عربات النقل "ريكشا".. تجارة قديمة تتلاشى من شوارع الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

"ريكشا" هي عربة نقل بدائية الصنع ظهرت لاول مرة في شوارع دول شرق اسيا الفقيرة و انتقلت الى بعض الدول الأفريقية الفقيرة كانت العربة في الماضي تتألف من عجلتين كبيرتين ومقعد خلفي يكفي لشخص او شخصين حسب تصميم العربة وتعتمد بحركتها على القوة العضلية للإنسان، لذلك اطلق عليها اسم ريكشا المشتق من الكلمة اليابانية (جين ريكي شا) اي عربة بقوة الانسان.

كولكاتا هي واحدة من آخر الأماكن على وجه الأرض التي لا تزال تستعمل هذه العربات في الحياة اليومية

"محمد مقبول أنصاري" يقوم بسحب هذه العربة منذ 40 عامأ حيث يقوم بهذه الوظيفة الشاقة في أمطار موسمية غزيرة وحرارة خانقة تغلّف الهند

وقال "عندما يكون الجو حارا ، مقابل رحلة تكلف 50 روبية (0.75 دولار) ، سأطلب 10 روبية إضافية. البعض سيعطي ، البعض الآخر غير".

الأنصاري لا يمكنه أن يتخيل الحياة لثلاثين ألفا من العاملين في جر عربات الريكشا اذا تم حظرها بالكامل.

وأضاف الأنصاري "إذا لم نقم بهذا العمل، كيف سنبقى على قيد الحياة؟ لا يمكننا القراءة أو الكتابة. لا يمكننا القيام بأي عمل آخر. بمجرد أن تبدأ هذا العمل، تكون هذه حياتك للأبد، إنني سعيد بعملي، أنا قادر على إطعام نفسي وعائلتي."

أعداد عربات الريكشا آخذه في الإنخفاض بسبب التوك توك، والتاكسي الأصفر بجانب شركات مثل أوبر.

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