تعرف على قصة إينوكا أول و آخر دب قطبي يولد في سنغافورة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

اعلنت سنغافورة يوم الأربعاء موت أول دب قطبي يولد وينشأ في الجزيرة ذات المناخ المداري والذي أنهت سلطات الحياة البرية حياته بعد معاناة استمرت خمس سنوات مع مشاكل صحية ناجمة عن التقدم في العمر.

ولد الدب إينوكا في عام 1990,و كان والده يدعى نانوك ووالدته شيبا اللذين قد وصلا من كندا وألمانيا في عام 1978، وتوفي الأب نانوك في عام 1995 بعمرٍ ناهز 18 عاماً، كما توفيت الأم شيبا في عام 2012 بعمرٍ متقدم ناهز 35 عاماً, و يتراوح متوسط أعمار الدببة في البرية بين 15 و 18 عاماً.

وواجه إينوكا متاعب صحية تراوحت بين إلتهاب المفاصل إلى مشاكل في الأسنان والإصابة بعدوى في الأذن، و عندما بدأ فراء إينوكا بالتحول إلى اللون الأخضر, أثيرت تساؤلات حول ما إن كان إبقاء الدببة القطبية في مناخ مداري أمراً أخلاقياً.

وقال تيشنج وين-هور , وهو مسؤول في منظمة محميات الحياة البرية في سنغافورة التي تدير حديقة الحيوان ”بقدر رغبتنا الشديدة في إبقاء إينوكا معنا لأطول وقت ممكن، كانت مسؤوليتنا في النهاية هي راحته“. كما أضاف تشينج في بيان ”أكبر معروف نقدمه له هو تخليصه من معاناته الطويلة“.

وقالت المنظمة المشغلة لحديقة الحيوان أن إينوكا سيكون آخر دب قطبي يعيش في سنغافورة.

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