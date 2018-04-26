السجن مدى الحياة للمخترع "بيتر مادسن" لقتله الصحافية "فال"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رويترز)

قضت المحكمة الدنماركية بسجن المخترع "بيتر مادسن" مدى الحياة، لقتله الصحافية السويدية "كيم فال" على متن غواصته في آب/أغسطس 2017.

وكانت السلطات الدنماركية وجّهت في 16 من كانون الثاني/ يناير 2018 تهمة القتل العمد وتشويه جثة والاعتداء الجنسي للمخترع البالغ من العمر 47 عاما.

و خطط بيتر مادسن لتنفيذ جريمة القتل من خلال جلب وسائل إستخدمها لضرب وطعن الضحية حينما كانت لا تزال على قيد الحياة.



وإتهم مادسن أيضا بتعريض حياة الآخرين وتنقلهم وصحتهم للخطر وقت جريمة القتل عن طريق التنقل، من خلال الغواصة، في مكان تحرك سفينة سياحية وأخرى للشحن.



كما وجهت لبيتر مادسن، الذي يمتلك غواصة "يو.سي. 3 نوتليس" التي تعد أكبر غواصة خاصة من نوعها (40 طنا، وبطول بنحو 18 مترا)، تهمة انتهاك القانون المتعلق بالسلامة في عرض البحر.



واعترف المتهم بالتمثيل بجثة الضحية على متن الغواصة، لكنه نفى القيام بجريمة القتل أو الاعتداء عليها جنسيا.

وكانت الشرطة قد اعتقلت مادسن في 11 أغسطس آب العام الماضي عندما خرج من الغواصة من دون الصحفية كيم وول (30 عاما) التي ركبت معه الغواصة المصنوعة في المنزل في اليوم السابق.

وفي وقت لاحق قالت الشرطة إن الأمواج جرفت ذراعي وساقي وول إلى الشاطئ في كوبنهاغن كما عثرت السلطات بعد ذلك على رأس وتوصلت إلى أنه رأسها.

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