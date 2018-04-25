سعوديون يناقشون حقيقة الحب على تويتر
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
تفاعل مغردون سعوديون مع وسم #الحب_صدق_او_كذب الذي تساءل عن الحب وهل هو صدق أم كذب؟
بداية غرد مطلق الوسم سالم المزاعل قائلا:
ظهر الوسم في نحو7 الآف تغريدة على مدار الساعات القليلة الماضية.
ونشر المستخدمون العديد من الآراء حول الحب ومصداقيته واتفق عدد كبير منهم على أن الأمر يتوقف على الأشخاص لا على الحب نفسه.
لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar
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