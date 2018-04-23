ثري يدفن كنزا لإبعاد الأطفال عن التكنولوجيا

أخبار الآن | نيومكسيكو - أمريكا (وكالات)

اصبحت التكنولوجيا الشغلَ الشاغل للاطفال في وقتنا الحالي...ثري امريكي ضاقَ ذرعا بتعلقِ الاطفالِ بالعابِ الفيديو ووضعَ خطة محكمة..فماذا فعل ؟

دفنَ مليارديرٌ أمريكي كنزا ثمينا داخلَ صندوقٍ يزنُ نحو 20 كيلوجراما، في "جبالِ روكي" التي تقعُ شمالَ القارةِ الأمريكية بولاية "نيوميكسيكو".

وأشارَ الرجل إلى أن من يريدُ الحصولَ على الكنز يجبُ عليهِ قراءةُ كتابين ألفهما بنفسهِ وأعطى بهما بعضَ الإشاراتِ عن مكانِ الكنز، كما عليه أيضًا قراءة قصيدة شعرية تتضمن الكثير من الأبيات التي تساعد على فك أحجية الكنز، مؤكدا ضرورة قراءة قصيدته الشعرية بشكل دائم، لأن الكنز ينتظر في الخارج.

وتبلغُ قيمة محتوياتِ الكنز في الصندوق 1.6 مليون يورو، ويحتوي على قطعٍ ذهبية ومجوهراتٍ ثمينة.



وأوضح فوريست أن هدفه من خلال وضع الكنز في "جبال روكي" دفع الآباء إلى أخذ أطفالهم إلى الطبيعة والتمتع بمناظرها الساحرة.

وأضاف قائلا: "أريد أن أعطي للأطفال شيئا ما؛ إذ يقضون وقتا طويلا في ألعاب الفيديو والهاتف المحمول".

وتابع قائلا: "أتمنى أن يذهبوا للصيد ويبحثوا عن الحفريات، ويلتقطوا جذوع الأشجار ويكتشفوا ما تحتها، وبالطبع البحث عن الكنز".

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