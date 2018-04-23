تهريب "تفاحة" واحدة من الطائرة قد يكلفك غرامة بقيمة 500 $

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



من الغريب جدا أن تواجه مخالفة بمجرد حيازة تفاحة على متن الطائرة؟ خصوصا وأنه ليس هناك ما يمنع ذلك على المسافرين! بهذا الخصوص، واجهت مسافرة أمريكية غرامة قدرها 500 دولار، بعدما احتفظت في حقيبتها بتفاحة من وجبة الطائرة، وتنوي السيدة المنحدرة من ولاية "كولورادو"، ولهذا السبب تحاول السيدة اللجوء إلى القضاء لتفادي العقوبة القاسية..

أما الجمارك الأمريكية فقد كان لها رأي آخر واستندت، في قرارها الغريب، إلى عدم تصريح المسافرة بالتفاحة، كما أن الفاكهة لم تجتز اختبار الصحة، لذلك فقد تسعى سلطات الولايات المتحدة إلى ضمان مراقبة صارمة للأغذية التي تدخل البلاد، تفاديا لدخول الحشرات..

هذه المسافرة التي كانت قادمة من العاصمة الفرنسية، لم تدري أن هذه التفاحة ستسبب لها الكثير من المشاكل، فهي كانت قد جلبت التفاحة من رحلة الطائرة التابعة لشركة "دلتا" الأمريكية، قالت "حين قدمت إلي التفاحة لم أكن جائعة، فأخذتها معي"، فهذا أمر عادي يقوم به العديد من المسافرين، وليس فيه أي إشكال، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأميركية.

وحينما عرفت "كريستال تودلوك"، بالمشكلة اقترحت أن ترمي التفاحة في سلة القمامة أو أن تأكلها، لكن رجال الجمارك أخبروها أن ذلك لن يفيدها شيئا كما أن الفاكهة ستكلفها غاليا. في نفس الوقت وأعربت "تودلوك" عن تذمرها مما تعرضت له، كما تسائلت ما إذا كان فرض غرامة على مسافر قضى ساعات طويلة على متن الطائرة يعد أمرا منصفا..

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