العثور على "السرطان العنكبوت" الفريد من نوعه في جاكرتا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ستريتس تايمز)

وجدت البعثة السنغافورية-الإندونيسية، سرطان او ما يعرف بسلطعون العنكبوت في المضيق الذي يربط المحيط الهندي بالمحيط الهادئ، وذكر أفراد البعثة أن السرطان يتميز برقائق تشبه الأذن البشرية تحمي عيونه.

وعُثر على ذلك السرطان في مضيق سوندا، بين جزيرتي جاوة وسومطرة، وأشار العلماء الى أن هذا السرطان النادرالذي عثر عليه على عمق 1 كيلومتر، لم يشاهده أحد منذ 10 سنوات. وسمي السرطان (طوله 6 سم فقط)، بـ "المتدلي". ويستمر العلماء بإجراء المزيد من البحوث في جاكرتا ليتم تصنيف "المتدلي" بدقة.

كما عثر العلماء، أثناء بعثتهم المشتركة بالقرب من سواحل جاكرتا، على حوالي 800 حيوان مختلف، تنتمي لأكثر من 200 نوع من الكائنات البحرية، كالإسفنج وقنديل البحر والمحار ونجوم البحر وقنافذ البحر والروبيان والأسماك، في مساحة عمل بلغت حوالي 2.2 ألف متر مربع، وفي عمق يتراوح بين 500 و2000 متر.

يعتبر السرطان من الحيوانات البحرية عشارية الأرجل، ، ويتواجد هذا الحيوان في جميع بحار ومحيطات العالم، كما يعيش في الماء العذب، ويمكن أيضاً أن يوجد في الأراضي القريبة من الماء،

وهو من وجبات الطعام المفضلة للكثيرين، وخصوصاً شعوب شرق آسيا، إذ يتم طهيه وتناوله بطرق مختلفة، ويحتوي على تركيبة غذائية مفيدة.

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