استخراج ولاعة ابتلعها صيني قبل 20 عاما

أخبار الآن | سيتشوان- الصين - (وكالات)

في حادثةٍ غريبة .. رجلٌ صيني يشعرُ بالامٍ في معدته..وعندما ذهبَ للمستشفى كانت المفاجاة.

استخرج أطباء من مقاطعة سيتشوان الصينية ولاعة قديمة من بطنِ صيني، ابتلعها قبل 20 عام .

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الخبر، وسلطت الضوء على الحادثة النادرة.

وصَوَرَ فيديو العملية بكاميرا خاصة أدخلها الأطباءُ إلى جوفِ الرجل. واستغرقت العملية مدةَ عشرِ دقائق استخرجَ فيها الأطباءُ الولاعةَ بعدَ المحاولةِ الثانية في سبرِ بطنِ الرجل.

وكان الرجلُ قد أخبرَ الأطباء أنهُ ابتلعَ الولاعة في القرنِ الماضي عن طريقِ الخطأ، لكنهُ لم يطلب المساعدة الطبية حينها ولم يشعر بأيِ انزعاجٍ طوالَ تلكَ الفترة. إلا أنهُ أصبحَ يعاني في الفترة الأخيرة من آلامٍ شديدة في البطن.

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