أم تترك أطفالها الصغار في البيت مع مسدس أثناء جولة أوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهدالعثماني)

دخلت "إيرين لي ماكي" ، البالغة من العمر 31 عاما ، في 4 دعاوى بتهم تعريض الأطفال للخطر.

تم إتهام الأم بعد مغادرتها في رحلة سياحية الى ألمانيا لـ11 يوما تاركة أولادها الأربعة, الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 سنة, في المنزل دون رقابة, كما تركت مسدسا مذخرا في غرفتها.

تلقت الشرطة تلميحا عن الأطفال الغير خاضعين للإشراف من مدرسة أحد أطفالها بعد يوم من مغادرتها للبلاد. وأكد المحققون أن "ايرين" لم تتخذ أي ترتيبات لتوفير رعاية للأطفال أثناء غيابها.

تلقت الأم أمر من الشرطة بالعودة إلى المنزل, حيث تم اعتقالها فور وصولها الى المطار.

قال زوجها السابق، ماثيو ماكي، للمحكمة إنه لم يفاجأ بما قامت به "ايرين".

كان من الممكن أن تواجه ماكي ما يصل إلى 8 سنوات في السجن و بالمقابل تم الحكم عليها ب سنتين سجن.

كما اتهمت "ايرين" بجعل السلاح الناري متاحا لشخص دون سن 21 عاما، لكن المدعين وافقوا على إسقاطه كجزء من الصفقة.



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