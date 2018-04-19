هذا ما قررته شركة "كوستا" بخصوص أكواب القهوة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعهدت سلسلة "كوستا كوفي" ومقرها لندن، بإعادة تدوير نصف مليار كوب قهوة سنويا بحلول عام 2020، وتمثل كامل مبيعاتها السنوية من أكواب القهوة الجاهزة، وخمس إجمالي الأكواب الجاهزة التي يستهلكها المواطنون سنويا، والتي يبلغ عددها 2.5 مليار كوب، وفق وكالة "رويترز"..

في التفاصيل، يخضع أقل من واحد في المئة من الأكواب لإعادة التدوير، وهو ما دفع البعض للمطالبة بفرض ضريبة على الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة، كما دعت لإتخاذ تدابير طوعية للحد من استخدام هذه الأكواب.. وقالت "كوستا" إن هناك فكرة خاطئة بخصوص أكواب القهوة التي لا يمكن إعادة تدويرها لكنها رغم التكلفة الباهظة لهذه العملية اتفقت مع خمس شركات متخصصة في التعامل مع المخلفات لضمان إعادة تدوير عدد أكبر من تلك الأكواب..

وقال "دومينيك بول" العضو المنتدب في كوستا، إن "الشركة توجه أموالها للمكان المناسب، بهدف إيجاد حل وزيادة عدد أكواب القهوة الجاهزة التي يتم إعادة تدويرها، وهو ما يقضي على معتقد خاطئ بأن أكواب القهوة لا يمكن إعادة تدويرها..

وأضاف "لا يتصل (هذا الحل) مباشرة بالحديث عن الضريبة فنحن نعمل من أجل الوصول إليه منذ فترة"، وقالت كوستا إنها ستدفع لشركات إدارة المخلفات 70 جنيها استرلينيا (100 دولار) عن كل طن من الأكواب التي يجري جمعها. وبالإضافة إلى مبلغ 50 جنيها تحصل تلك الشركات عليها حاليا يصبح جمع الشركات لتلك الأكواب مجديا من الناحية الاقتصادية..

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