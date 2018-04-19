ممثلات يشاركن في عرض أزياء لمصممة لبنانية تستلهم حياة داليدا

أخبار الآن | بيروت - لبنان (رويترز)

مصممة أزياء في بيروت كشفت النقاب عن مجموعتها الجديدة المستوحاة من حياة الفنانة الشهيرة الراحلة التي ولدت في مصر داليدا.

وأقامت المصممة لارا خوري عرضها يوم الثلاثاء (17 أبريل نيسان) فيما يشبه الأداء التمثيلي ويضم ممثلات بدلا من عارضات الأزياء.

وتضم مجموعة لارا خوري الجديدة 25 ثوبا عُرض منها للبيع 18 ثوبا أثناء عرض الأزياء وتراوح سعر الثوب منها بين 400 دولار و4000 دولار.

وتعكس تصميمات الملابس حياة الممثلة التي كانت تبدو براقة من الخارج لكنها عاصفة في جوهرها.

وكانت داليدا مغنية وممثلة إيطالية-فرنسية نشأت في القاهرة وأصبحت نجمة عالمية.

واشتهرت داليدا، التي ولدت باسم يولاندا جيجليوتي، بأغنياتها التي حققت مبيعات هائلة مثل (كي لا نعيش بمفردنا). كما لا تزال بعض أغنياتها باللغة العربية، التي لم تكن تتقنها، تحظى بشعبية حتى الآن.

وبينما كان يذيع صيتها وتحقق شهرة حول العالم كانت تعاني حياة داليدا تشهد اضطرابات هائلة. فحياتها الشخصية شابتها مأساة مع اثنين من محبيها وانتحار زوج سابق.

وتأثرت لارا خوري بشدة بحياة داليدا وسعيها الذي لا ينتهي للعثور على الحب المنشود.

وقالت لارا خوري "كانت مرة (امرأة) كثير حساسة وكانت كل حياتها عم تنبش على حب حياتها وكان كل عمرها بدها تتجوز وتجيب أولاد وتكون متل كل النسوان العادية. أنا كتير أثر علي فكرة إنه كيف قتلت حالها لأن ما قدرت تتحمل تعيش لوحدها، بشغلها كانت كتير قوية، وقدرت توصل لكتير بعيد بشغلها، ما قدرت تتحمل".

ولكي تتخلص من وحدتها أقدمت داليدا على الانتحار في عام 1987 عن طريق تناول جرعة زائدة من الحبوب المنومة. وتركت وراءها رسالة قصيرة تطلب من معجبيها أن يسامحوها.

وأوضحت لارا أن السبب الرئيسي لاختيارها ممثلات لعرض عملها هو جعل العرض يبدو وكأنه (أداء) بدلا من كونه مجرد ممشى عارضات.

وأضافت "بتشوفي بالتياب القماشات كتير فيهن قماش، فيهن كمية قماش، سلسين كتير، بس فجأة بتحسي إنه فيه شي هيك إنضب (أُغلق) متل كأنه إزعاج، من شان هيك شوية حسيت إنه كان شوي ع بالي أفرجي كيف كانت حياتها بتبين قد إيش هينة وحلوة واللي بدك إياه كمغنية، بس هي بقلبها ما كانت كتير مرتاحة".

وأرادت لارا من إقامة عرض الأزياء في حديقة خارجية أن يحدث تفاعل بين الجمهور والممثلات.

وقالت "بأعتقد الشي اللي كتير أثر فيّ هو إنه هيدي الوحدة اللي هي عاشتها قتلتها. بأعتقد إنه اليوم، فيه كتير منا اليوم، عايشين هيدا الشي. وهيدا متل رسالة لي إنه ما لازم الواحد يزعل إذا لوحده. بيقدر يعيش لوحده ولازم يكون مبسوط لوحده".

وقالت الممثلة وعارضة الأزياء كارلا ضاهر "كنا عم نعمل ها الوجهين، الضحوك، المنبسط، اللي بيحب الناس، بنفس الوقت اللي شوية حزين، شوية آخد مسافة من العالم، لذا آخدين وجهين مختلفين ومتعارضين مع بعضن، وأنا بلاقيه كتير شي مختلف عن اللي عملته قبل وكتير شيق لنقدمه للجمهور".

وهذه عاشر مجموعة للارا خوري منذ بداية ظهورها كمصممة أزياء مستقلة في 2011. وسبق للارا خوري أن عملت مع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب قبل أن تطلق تصميماتها الخاصة في بيروت.

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