افتتاح أول دار سينما بالسعودية ينهي حظرا دام عقودا

أخبار الآن | الرياض - السعودية (رويترز)

افتتحت السعودية يوم الأربعاء أول دار سينما بالبلاد لتنهي حظرا دام نحو 40 عاما في إطار حملة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة وسط حضور فني كبير للافتتاح.

الحلم أصبح حقيقة بأن تستطيع أن تشاهد فيلما داخل قاعة مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات في السعودية، وذلك بعد افتتاح أول دور للسينما في الرياض، هذا الافتتاح الضخم الذي شهدته العاصمة حضره مسؤولون كبار بالحكومة وشخصيات عربية وأجنبية وشخصيات فنية مختارة، واختير فيلم "بلاك بانثر" ليكون العرض الأول على الشاشة الضخمة.

وانطلقت الاحتفالات في بهو دار السينما عندما أعلن آدم آرون ووزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد التدشين الرسمي للدار ودخلا قاعة العرض التي تتسع 450 إلى شخصا.

ويمثل افتتاح السينما معلما جديدا في إطار الإصلاحات التي يتولاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تغيير نمط حياة السعوديين و ضمن رؤية المملكة 2030.

في حين تشتد المنافسة بين شركات السينما الكبيرة لدخول السوق السعودية لنيل التراخيص وإنشاء دور للعرض و جلب أفلام متنوعة حيث أكد مصدر مطلع لوكالة رويترز الشهر الماضي أنه لن يتم الفصل بين الجنسين في دور العرض على عكس معظم الأماكن العامة الأخرى والافلام ستخضع للجنة رقابةعلى المحتوى والصورة.

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