مقر شركة "أمازون" يضم 6000 كلبا وتخصص حسابا لهم على إنستغرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



إذا زرت المقر الرئيسي لشركة "أمازون" الضخمة بلا شك ستصدم لغرابة ما ترى! فهناك ستلاحظ مشهدا غريبا وغير مألوف في فضاء العمل، وأهم ما يشدك هو الكم الهائل من الكلاب الموجودة في الشركة! ففي هذا المقر الموجود بأمريكا، يتواجد قرابة 6000 كلب برفقة أصحابهم، يأتون بحسب جدول عملهم، بل أكثر من ذلك الشركة توفر مجالا لسعادتهم ولهوهم، ولا يزعجون أحدا هناك، وفق موقع "abcnews"..

هذا التقليد بدأ مبكرا، أي خلال مرحلة تأسيس الشركة، حينما قام أحد الزوجين من موظفي "أمازون" بجلب كلبتهم الويلزية "روفوس " إلى مقر عملهم، ولوحظ خلال تواجدها في المكتب أنها ليست مصدر سعادة لأصحابها لكنها منتجة أيضا ضمن الفريق، فهي تقوم ببعض النقرات على صفحات موقع "أمازون".. كما تؤكد الشركة..



اليوم في مقر الشركة، يمكن استقبال الكثير من الكلاب، فهناك بعض الفضاءات صديقة للكلاب لتمرح وتلعب ، كما يوجد مجال خارجي للكلاب فوق مبنى الشركة، ولمشاركة الصور يوجد حساب خاص لنشر الصور الخاصة لـ "كلاب الشركة" يقوم أصحابها بمشاركة اللقطات المختلفة لكلابهم داخل الشركة، كما يعتبر الكلب ذو الفرو الكثيف من أكثر الكلاب شهرة في الشركة وعلى الموقع..



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