رسالة حب من "جورج بوش" إلى زوجته باربرا خلال سنة 1943

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

توفيت "باربرا بوش" سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة عن عمر يناهز 92 عاما، وبحسب الصحافة الدولية فقد برزت "باربرا" في أسرة اشتغلت بالسياسة، وكانت زوجة الرئيس السابق "جورج بوش" الأب ووالدة الرئيس السابق "جورج بوش" الابن..

بعد وفاتها مباشرة، قام المؤرخون والصحفيون بنشر رسالة على تويتر، وهي صورة رسالة حب مكتوبة بخط اليد من الرئيس السابق "جورج دبليو" إلى زوجته "بربارا بيرس" في 12 ديسمبر عام 1943، حينما كانوا مخطوبين، وفق موقع foxnews..





وكتب "مايكل بيسشلوس"، وهو مؤرخ رئاسي، أن بوش آنذاك كان طيارا في البحرية الأمريكية أي إبان الحرب العالمية الثانية، هذه الرسالة كانت مكتوبة بالحبر الأزرق وبدأها بوش بعبارة "إلى حبيبتي بار"..

وأشار "بوش" الذي أصبح في وقت لاحق رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بإخبارها عن مدى سعادته لقراءة إعلان الخطوبة في الصحيفة. وقال لها في الرسالة معبرا عن حبه لها، " أحبك، يا غاليتي من كل قلبي، تعلمين جيدا أن كلمة "أحبك" من طرفك تعني حياتي، كم مرة فكرت في مستوى الفرح والسعادة التي ستطغى على حياتنا، حينما نكون سويا، وكم سيكون أطفالنا محظوظين بأم مثلك"..

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