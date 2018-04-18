أغلى لوحة سيارة في التاريخ للبيع.. كم سعرها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عرض مصمم السيارات البريطاني، أفضل خان، لوحة رقم سياراة تحمل الرمز "إف 1" للبيع مقابل 12 مليون و250 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 17 مليون و514 ألف دولار أمريكي تقريبا.

واشترى خان اللوحة عام 2008 مقابل 440 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 629 ألف دولار أمريكي تقريبا.

وعرض خان اللوحة عبر الموقع الإلكتروني "Plates4Less"حيث ستصبح الأغلى في العالم إن بيعت، وذلك لارتفاع الرقم بعد إضافة الضرائب الحكومية البريطانية، ليصبح 14 مليون و700 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 21 مليون دولار امريكي تقريبا، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وكان خان رفض عرضا لشراء لوحة سيارته المميزة مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 8 ملايين و578 ألف دولار امريكي تقريبا، إذ كان لا يزال يستخدمها مع سيارته "بوغاتي فيرون.

و في عام 2016 إشترى رجل أعمال هندي رقم لوحة سيارة مميزة بمبلغ 33 مليون درهم إماراتي ( 9 ملايين دولار) وذلك خلال مشاركته في مزاد مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي.

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