كائن غريب يجول في في شوارع الأرجنيتن ويرهب السكان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ستار)

تناقلت وسائل إعلامية عدة صورة صورها أحد المواطنين الأرجنتينيين نقلاً عن صحيفة "دايلي ستار" البريطانية يظهر فيها كائناً غريب الشكل نصفه بشري والنصف الآخر يشبه الكلب.

وأوضحت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، أن هذا المخلوق الغريب أرعب المارة والسكان وهو لا يخشى المواجهة، وفي حين التقطته كاميرا أحد السكان أثناء تجواله في شوارع الأرجنتين ليلاً، اظهرت الصورة تفاصيل هذا الكائن إلى حد ما وهو يجول في شوارع مدينة سانتا.

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وذكر بعض السكان أن هذا الكائن، خطير مفترس، مشيريرن إلى أنّه افترس كلبين (جيرمان شيبرد، وبيتبول)، حاولا التصدي له، في حين لم ترد أي تفاصيل أو تقارير جديدة عن هذا المخلوق، الذي على ما يبدو أنه اختفى تماماً بعد التقاط هذه الصورة.

وفي وقت لاحق تمت مشاركة الصورة في مقطع فيديو على قناة YouTube UFOMania ، حيث حققت نسبة مشاهدات مرتفعة.

وقد تكهن المشاهدون المندهشون بماهية هذا الكائن الغريب معلقين:

-"هذا مخيف جدا."

-: "هذا نصف إنسان ونصف كلب".

-: "هذا ذئب، تخيل لو وقف على ارجله الخلفي ، سيكون حوالي 7 أقدام".

الصورة من موقع "دايلي ستار".

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