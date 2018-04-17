صداقة غير اعتيادية بين فهد وكلب (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

معلوم أن الحيوانات المفترسة تأكل صغارها أحيانا، وهذا ما فعلته إحدى إناث الفهد في روسيا، حيث التهمت 3 من أطفالها الأشبال. لذلك اضطر حراس حديقة الحيوان إلى وضع إحدى أشبالها من الفهود المهددة بالانقراض لتعيش مع أنثى كلب من فصيلة "غولدن رتريفر" لحمايتها من الوقوع وجبة لأمها آكلة اللحوم.

وفي التفاصيل، وضعت حديقة حيوان "سادغورود" في روسيا، الشبل حديثة الولادة مع أنثى الغولدن رتريفر التي تحمل اسم "تيسا"، على الرغم من كونها بالفعل أماً لأربعة من الجراء.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، يبدو أن الشبل حديثة الولادة "ميلاشا" أصبحت أفضل صديقة لإحدى جراء "تيسا"، وتحمل اسم "إلزا". وحسبما يقول مدرب الفهود "فيكتور أغافونوف" فإن الفهد الصغيرة تشعر بارتياح كبير وسط الكلاب، لأنها قد تربت في الأساس بواسطة الأم "تيسا" من فصيلة "الغولدن رتريفر" المعروفة بمشاعر الأمومة الفياضة.

والآن تم إقران الشبل الصغيرة مع إحدى إناث الأسد، وأنثى النمر، فضلاً عن"إلزا" أفضل أصدقائها، ليعيش الأربعة سويًا في مكان واحد. وقد قرر حراس حديقة الحيوان وضع الحيوانات معاً لأن "ميلاشا" تحتاج حيوانات من نفس الحجم والجنس للعب معهم، كما أن جنسها معرض للخطر الشديد.

والمشترك بين الحيوانات الأربعة هو أنهم انفصلوا عن والديهم في سن معينة وترعرعوا سوياً في مكان واحد. ويعد دمج الحيوانات سويًا ممارسة شائعة إلى حد ما، تتم عادة إذا قُتل أهل الحيوانات أو في حالة رفضهم لرعاية الصغار.

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