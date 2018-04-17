شركات طيران تسمح بحجز مقاعد لأطفال لم يولدوا بعد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون دائماً شراء تذاكر الطيران قـَبل فترة من موعد سفرهم، بهدف توفير المال.

ولكن ينتظرون حدثاً سعيداً في الوقت ذاته، فهناك بعض الأخبار الجيدة بالنسبة لهم: إذ ان بعض شركات الطيران ستسمح لهم بحجز تذكرة لطفلهم الذي لم يولد بعد. ويشار إلى أن كل شركة طيران تتعامل مع هذا الأمر بشكل مختلف، إذ انك يجب أن تتحقق عند النظر في خيارات الرحلة.

ولا تسمح بذلك شركة طيران «ريان إير» منخفضة التكاليف، كما تحتاج شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية إلى تحديد تاريخ ميلاد للطفل من أجل تخصيص مقعد له. إلا أن «لوفتهانزا» توضح أنه «من الممكن بعد أن تتم الولادة، إضافة الطفل إلى (حجز حالي)».

من ناحية أخرى، تسمح شركة طيران «إيزي جيت» للآباء الذين ينتظرون حدثاً سعيداً، بحجز تذكرة للطفل الذي لم يولد بعد. كما تسمح للآباء بأن يستمروا في التفكير لاختيار الاسم المناسب للمولود الذي لم يولد بعد، حتى تاريخ المغادرة.

وفي هذه الحالة، يمكنهم ببساطة استخدام لفظ «طفل»، بدلاً من كتابة اسمه الأول. ومن الممكن بعد ذلك إضافة اسم المولود ونوعه عبر الهاتف لبيانات الحجز. إلا أن الرضع الذين تقل أعمارهم عن 14 يوماً، لا يُسمح لهم بالسفر على متن خطوط «إيزي جيت». وتوفر الخطوط الجوية النرويجية سياسة مماثلة، إذ إنها تسمح للمسافرين بإضافة اسم المولود ونوعه في وقت لاحق.

ولا يتعين على الآباء - بشكل عام - حجز مقاعد طيران منفصلة للأطفال دون سن العامين. وفي هذه الحالة، فإنهم يقومون بدفع جزء من السعر العادي فقط.

وتسمح شركة «لوفتهانزا» للرضع والأطفال بالسفر مجاناً حتى سن الثانية، على رحلات الطيران داخل ألمانيا، كما تحاسب الوالدان على 10 في المائة فقط من ثمن التذكرة، بالنسبة للأطفال في حال سفرهم لرحلات دولية. وفي هذه الحالة، يتعين على الرضع والأطفال أن يسافروا وهم جالسون على المقعد نفسه الخاص بأحد الوالدين، دون تخصيص مقعد خاص لهم، ولكن مع تأمين جلوسهم بحزام أمان قبل الإقلاع.

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