مطعم أمريكي يقدم الهامبرغر بالعنكبوت

أخبار الآن | كارولينا الشمالية - امريكا (وكالات)

في واقعةٍ غريبة وصادمة قدمَ مطعمٌ بولاية كارولينا الشمالية شطيرةً من الهامبرغر مغطاة بعنكبوتٍ كبيرِ الحجم أو ما يُعرف بالـ "رتيلاء" لزبائنه.

ويوفرُ المطعم للعملاء فرصة تجربة الرتيلاء المملحة قليلاً، والمخبوزة بالفرن والتي تغطي قطعة من لحمِ الهامبرغر والمستخدمة في إحدى شطائرِ اللحمِ البقري الكلاسيكية في المطعم.

المطعم يمنحُ للزبائن ايضا الذينَ يشاركونَ في تذوق الرتيلاء، فرصة الاشتراك في سحبٍ بقيمةِ 30 دولارا.

ويقدم المطعم 18 قطعة من الرتيلاء والعناكب الآتية من كوستاريكا، ومناطق أخرى في أمريكا الوسطى. وتتغذى هذه الرتيلاء على الجنادب، والصراصير، ويبلغ طولها 13 سنتيمترا.

وبدأ المطعم ما يُسمى بشهر أنواع اللحوم الغريبة من نوعها، حيث يقدم ضمن القائمة، شطائر اللحم المصنوعة من التماسيح، والإغوانا، والثعابين، والسلاحف.

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