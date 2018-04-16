مسافر مختل.. يغير مسار طائرة بواسطة قلم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حولت طائرة تابعة للطيران المدني الصيني مسارها عندما احتجز مسافر إحدى المضيفات كرهينة مهددا إياها بقلم كسلاح، إلا أنه تم التعامل مع هذا الحادث بنجاح.

في التفاصيل، أفادت سلطات الطيران المدني الصينية أن الطائرة التابعة لشركة "إير تشاينا" كانت في رحلة داخلية من مدينة "تشانجشا" جنوبي البلاد إلى العاصمة بكين، وقد اضطرت لتحويل مسارها.

وأعلنت الشرطة في إقليم "هينان" وسط الصين، في 15 أبريل/ نيسان أنه تم القبض على الرجل الذي يشتبه بأنه تسبب في تحويل مسار الطائرة الصينية، كما غادر جميع الركاب وأفراد الطاقم الرحلة 1350 بسلام بعد أن هبطت الطائرة في مدينة "تشنغتشو" في الساعة العاشرة صباحا بسبب ما وصفته السلطات بـ "تدخل غير قانوني" غير محدد، وأقلعت الطائرة من مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان في الساعة 8:40 صباح الأحد، وكان من المقرر أن تصل بكين الساعة 11 صباحا..

الجدير بالذكر، أن الشرطة في مدينة "تشنغتشو" ذكرت في بيان لها، أن مرتكب الهجوم لديه تاريخ من المرض العقلي وتعرض لاضطراب نفسي "مفاجئ" غير محدد حسبما كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..

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