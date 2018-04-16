في مقهى الموت.. خصم جيد لقاء تجربة مراسم الدفن

أخبار الآن | بانكوك - تايلند (صحف)

عرضَ مقهى في العاصمة التايلاندية بانكوك، على روادهِ الحصولَ على خصمٍ جيد لقاءَ تجربةِ أحدِ مراسمِ الدفن.

المقهى يدعى وعي الموت يستقبلكَ بلافتةٍ كبيرة كتب عليها (ما معنى حياتك؟)، ويفاجئ زبائنهُ بديكورٍ وإكسسسواراتٍ خاصة، مستوحاة من الموت ومراسمِ الدفن.

وتميزَ ركنٌ في المقهى بأريكةٍ يستلقي عليها هيكلٌ عظمي بشري. وتفردت قائمة المشروبات بأسماء تدورُ حولَ الموتِ والألم وغيرها من العباراتِ المحبطة. كما يتوسطُ المقهى تابوتٌ أبيض يجلبُ لمن يوافقُ على قضاءِ بضعِ دقائقٍ فيهِ خصما جيدا على أسعارِ لائحةِ المشروبات.

ويحاول صاحب المقهى، فيرانوت روجانابرابا، خريج علم الاجتماع، تذكير سكان تايلاند بأن حياة الإنسان قصيرة وأن الموت قادم. وهذا ما يدفعهم برأي فيرانوت إلى فعل الخير بحسب تعاليم بوذا.

ويعتقد صاحب المقهى أن قضاء بضع دقائق في التابوت مفيد جدا وخاصة للمراهقين، "فعندما يستلقون في التابوت ويغلق موظفونا غطاءه عليهم، يشعر الناس بالظلمة والضيق ويتذكرون أشياء عليهم تنفيذها قبل فوات الأوان".

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