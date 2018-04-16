طرد ضباط شرطة في الأرجنتين بعد إتهامهم لفأر بإلتهام المخدرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

اتهمت مجموعة من ضباط الشرطة في الأرجنتين بالكذب، بعدما ألقت اللوم على الفئران بسبب اختفاء حوالى من 1200 رطلا من المخدرات.. وقالت الشرطة ان "الماريجوانا" كانت مخزنة في مستودع في بيلار، تقريبا على بعد 40 ميلا غربي العاصمة الأرجنتينية "بوينس ايرس" قبل اختفائها، وفق موقع "yahoo"..

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وبعد هذه الادعاءات، فضح خبراء الطب الشرعي أمر الضباط، وقالوا للمحققين في قضية اختفاء المخدرات، إن الفئران لا يمكنها أن تتخذ من "الماريجوانا" غذاءا لها، وإذا ما أكلتها عن طريق الصدفة، فذلك سيجعلها تموت بعد ساعات فقط، ولكان المستودع قد امتلأ بجثت الفئران، وهذا دليل على أن الفئران بريئة من الاتهام، ومن المقرر أن يمثل الضباط المتهمون أمام المحكمة في 4 مايو/ أيار..

وحسب التحقيق سيحاول القاضي تحديد ما إذا كانت "الماريجوانا" قد اختفت بسبب الإهمال أو السرقة المتعمدة..

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