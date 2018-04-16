سلاحف نادرة تتنفس من أعضائها التناسلية مهددة بالانقراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مؤخرا انضم نوع نادر من السلاحف الى قائمة الكائنات المهددة بالانقراض، سلاحف "ماري ريفر" ذات شكل الشعر الغريب، قادرة على التنفس بواسطة أعضائها التناسلية.

طول سلحفاة "ماري ريفر" 40 سنتيمترا، وهي لا تتواجد إلا في نهر ماري في كوينزلاند شمال شرق أستراليا، واندرجت في قائمة جديدة لأكثر أنواع الزواحف ضعفا والمهددة بالانقراض، والتي أعدتها جمعية علم الحيوان في لندن، إذ احتلت المرتبة الـ 30، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وتعتمد سلحفاة "ماري ريفر" على اعضائها التناسلية للتنفس، الأمر الذي يمكنها من البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

ولكن، هذه السلحفاة لم تكن قادرة على الاختباء من هواة جمع الحيوانات الأليفة، الذين داهموا أعشاشها خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وتعتلي هذه السلحفاة قائمة جمعية علم الحيوان في لندن لأكثر أنواع الزواحف ضعفا والمهددة بالانقراض، سلحفاة مدغشقر ذات الرأس الكبير، والتي ما زال يتم صيدها من أجل الغذاء والمتاجرة بها حول العالم.

الصورة من موقع "the guardian".

للمزيد:

"سيلفي القرد" أمام المحكمة من جديد

هل سيدخل الشاب الموهوب بالمشي على يديه موسوعة غينيس؟ (فيديو)