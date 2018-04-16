افتتاح مبدئي للسفينة الأسطورية "ذا كوين إليزابيث 2" بدبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بعد ترقب دولي كبير حول مصير السفينة التاريخية "كوين إليزابيث 2" (كيو إي تو") التي اتخذت من دبي مرسى لها منذ عام 2008، تشرع السفينة أبوابها أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 18 نيسان/أبريل كمعلم سياحي بارز يعزز من جاذبية دبي كوجهة سياحية عالمية.

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عملت شركة فنادق "بيه سي إف سي"، والتي تعتبر جزءاً من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، على تجديد السفينة الأسطورية وتحويلها إلى فندق عائم لتجعل منها الوجهة السياحية الأحدث التي لا يمكن تفويت رؤيتها في مدينةٍ اشتهرت بمعالمها السياحية الجذابة ذات الطراز العالمي.

تتخذ السفينة السياحية الشهيرة عالمياً التي تتمتع بتاريخ حافل يمتد على مدى خمسة عقودٍ، من مينا راشد مقرا لها، حيث سيتم افتتاحها على مراحل وكشف النقاب عن مرافق تناول الطعام والإقامة والترفيه المميزة التي تضمها. سيشهد هذا الأسبوع الافتتاح المبدئي في إطار مراحل عديدة يتم خلالها افتتاح أقسام أخرى من السفينة السياحية وإتاحتها للجميع للتمتع بتجربةٍ فريدةٍ من نوعها تعكس العظمة والفخامة التي اشتهرت بها طوال أعوام خدمتها الأربعين. سترحب السفينة في هذه المرحلة الأولى بالركاب على متنها لتجربة مجموعةٍ مختارةٍ من الغرف والأجنحة التي تم ترميمها بشكلٍ جميل، ولاستكشاف خمسةٍ من أصل 13 مطعماً، والتعرّف على تاريخها العريق من خلال معرض ومتحف "كيو إي 2" التراثي المجاور.

ستقدم "كيو إي 2" لركابها فرصة تجربة مجموعة مختارة من 13 فئةً من الغرف والأجنحة، التي تتراوح ما بين الغرف الصغيرة العادية المصممة على نمط "المقصورة" وتبلغ مساحتها 17 متراً مربعاً، إلى الأجنحة الملكية التي كانت تعود للملكة شخصياً والتي تبلغ مساحتها 76 متراً مربعاً.

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سيحظى الركاب، خلال الافتتاح الأولي لـ "كيو إي 2"، بفرصة تجربة المطاعم الأصلية للسفينة، بما في ذلك مطعم "ذا تشارت روم"، الذي يعد صالةً متطورةً وتاريخية؛ و"ذا غولدن لايون" والذي يعتبر مرفق ترفيهي إنكليزي تقليدي، وربما يكون الأقدم في دبي على الإطلاق؛ "ذا بافيليون" وهو مطعمٌ عائلي يتمتع بشرفةٍ واسعة تطلّ على حوض السفن؛ و"ليدو" وهو المطعم اليومي للفندق؛ و"ذا غراند لاونج" وهي صالةٌ مجهزةً على نمط ملهىً مع برامج ترفيهٍ أسبوعية؛ و"ذا يخت كلوب" (نادي اليخوت) وهو محاكاةٌ أنيقة للمكان السابق، وسيكون متاحاً تقديم الشيشة على سطحها الواسع، بالإضافة إلى تجربةٍ فريدة لتناول الشاي التقليدي في فترة ما بعد الظهيرة.

يعدّ مطعم "ذا كوينزغريل" أكثر المطاعم تميزاً في الفندق، ويقدم تشكيلةً مختارةً من الأطباق البريطانية الراقية، فضلاً عن قائمة للتذوق، تعيد إحياء مجموعة مختارة من الأطباق الكلاسيكية من عام 1969.

تضم الـ "كيو إي 2" عدداً من الصالات والغرف الفريدة من نوعها والخاصة بتنظيم الفعاليات والاجتماعات، ولا سيّما "ذا كوينز روم"، وهي قاعة حفلات لا تضاهى ولا مثيل لها في المدينة.

وتجدر الاشارة الى ان الافتتاح الكبير لـ "كيو إي 2" سيجري في شهر أكتوبر من العام الجاري.

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