هل سيدخل الشاب الموهوب بالمشي على يديه موسوعة غينيس؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يمتلك ضرار أبوهوي البالغ من العمر 32 عاماً الذي يعيش في تيغراي شمال إثيوبيا موهبة المشي على اليدين، يقضي معظم وقته وهو يمشي على يديه، بعد أن تدرب على هذه المهارة في سن مبكرة جداً، ويمكنه الآن القيام بالعديد من النشاطات المثيرة والخطيرة أثناء المشي على يديه.



ومن المثير للإهتمام بأن ضرار الذي يعيش في تيغراي شمال إثيوبيا، اعتاد على مشاهدة الأفلام الصينية والأمريكية منذ نعومة أظفاره، وكان يعتقد أن جميع الأعمال المثيرة التي شاهدها على الشاشة حقيقية، لذا بدأ بالتدرب على المشي على يديه ليحاكي أبطاله المفضلين.



وبعد سنوات طويلة من التدريب إكتسب ضرار مهارات مدهشة في المشي على يديه، حيث قال في مقابلة مع "بي بي سي" بأنه يتمرن ثلاث ساعات في الصباح، وثلاثاً أخرى في المساء بشكل يومي، وأنه يطمح إلى أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



ويتمكن ضرار من سحب السيارات، وصعود ونزول التلال والجبال المحيطه ببلدته، إضافة إلى حمل الناس على ظهره أثناء المشي على يديه.



ولقي تسجيل مصور يُظهر ضرار وهو يمارس العديد من النشاطات رواجاً كبيراً بين متابعي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم بمهاراته المدهشة، بحسب موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.

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