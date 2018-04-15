ما سبب المعركة النسائية بالسلاح الأبيض في الجزائر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ألقت الشرطة الجزائرية القبض على عدة نساء تشاجرن بالسلاح الأبيض في مدينة بئر مراد رايس بولاية الجزائر العاصمة، في حي بيوت قصدير عشوائية، بسبب خلاف على مبلغ مادي بسيط، وفقا لما ذكرت تقارير صحفية الأحد.

وفي التفاصيل هاجمت فتاة عمرها 20 عاما بيت جارتها برفقة شقيقتها، لتطالبها بمنحها مبلغ 1000 دينار لقاء فعل رذيل. إلاّ أن تلك الأخيرة رفضت منحها المال لتدخل معها في ملاسنات كلامية، تطورت إلى محاولة هتك عرض إبنة الجارة من العمر 8 سنوات بواسطة سكين.

على إثر ذلك نشب عراك بالأسلحة البيضاء، حيث قامت صاحبة البيت بطعن أحد الفتاتين على مستوى الفخذ والبطن، مما تسبب لها في عجز قدره الطبيب الشرعي بـ17 يوما، فيما ردّت عليها الثانية الضربة على مستوى البطن والظهر، مما تسبب لها في عجز قدره 10 أيام.

وقد تبين من خضم مجريات التحريات المنجزة، أن المشتبه فيهن كن تحت تأثير “مؤثرات عقلية” خلال توقيت المشاجرة، كما أن المشتبه فيها التي تعرضت للضرب على مستوى الفخذ والبطن معروفة لدى مصالح الضبطية القضائية، وتم توقيفها خلال شهر ديسمبر الماضي، في قضية دعارة واستفادت من البراءة عند امتثالها للمحاكمة.

وذكرت المعلومات الصحيفة أنه جرى إخلاء سبيل النسوة بسبب جروحهن الخطيرة، في انتظار تقديمهن أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في ملفين منفصلين يتعلقان بالضرب والجرح المتبادل باستعمال سلاح أبيض.

للمزيد:

كيف يؤثر العالم الافتراضي على تفاعل الاطفال واقعيا؟

بكل شجاعة.. نزعت أنفها لتسرد حقيقة قصتها المؤلمة (فيديو)