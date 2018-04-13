بكل شجاعة.. نزعت أنفها لتسرد حقيقة قصتها المؤلمة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

قد يكون هذا الموقف من الصعب تصديقه، لأنه لا يحصل في الواقع، وهو نادر الحصول أيضا، لأنه يحتاج لجرأة كبيرة جدا، إذ فاجأت إمرأة شجاعة جمهور برنامج "This Morning"، الذي يعرض في بث مباشر على قناة "ITV"، بنزع أنفها الاصطناعي عن وجهها، من دون أي سابق إنذار..

وبعد هذا المشهد، أوضحت أنها فقدت أنفها الحقيقي بسبب إصابتها بمرض مناعة ذاتية، وحكت البريطانية جاين جاين هاردمان (48 عاما) أثناء لقائها مع المذيعين "إيمون هولم"، و "روث لانغزفورد"، كيف شخصت إصابتها بالمرض المريع، إثر هجوم كلب عليها عام 2012، هذا الهجوم كلفها الكثير، فقد أصيبت بنزيف حاد في الأنف، وفقدت القدرة على الشم وفقا لموقع "دايلي ميل"..



وشخص الأطباء الذين أصيبوا بالحيرة في بداية الأمر من تضخم أنفها الشديد، إصابتها بمرض خطير يسبب التهاب الأوعية الدموية، يدعى "الورم الحبيبي granulomatosis"، كان من الممكن أن يتسبب بوفاتها، لو لم يشخص في وقت مبكر وترك من دون علاج كيميائي.

وبعدما بدأها بالضمور شيئا فشيئا، اضطرت "جاين" لاحقا أن تجد حلا لشكل أنفها، بعد أن صارت تعاني من تحديق الناس المزعج بها، خاصة بعد أن ساءت حالتها النفسية ..

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