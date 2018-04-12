لحن ينبعث من طريق هولندية.. يدفع السكان إلى الجنون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

ستستغرب وربما ستسعد لوجود ألحان إذا قدت سيارتك على الطريق السريع المار بقرية يلسوم في هولندا، لأن الطريق سيعزف لك لحنا، تنبعث الأنغام عندما تمر إطارات السيارات على الأشرطة، التي توضع عادة على جانب الطرق الرئيسية لتحذير السائقين من أنهم ينحرفون عن المسار.



وعندما تمر السيارة على الأشرطة بالسرعة الصحيحة، وهي 60 كيلومترا في الساعة كحد أقصى، فسيغني الطريق النشيد الخاص بمنطقة فريسلاند وهي جزء في شمال هولندا لديه لغة وثقافة خاصين به.

فعلى طول الطريق وضعت "أشرطة عازفة" على نحو مدروس لإضفاء المتعة على الرحلات بالطريق المطل على منظر طبيعي عادي، لكن الفكرة بدأت تفقد رونقها بالنسبة لسكان المنطقة الذين يقولون إن اللحن المستمر يدفعهم إلى الجنون..

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