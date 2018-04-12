رغم كثرة مصادر الأخبار.. التلفزيون في الصدارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في وقت كثرت فيه مصادر الأخبار من مواقع تواصل اجتماعي إلى مواقع الكترونية بالاضافة الى المصادر التقليدية من تلفزيون وإذاعة وصحف ، أجرت المفوضية الأوروبية دراسة جديدة لمعرفة أكثر مصادر الأخبار التي يَثق بها المستخدمون حول العالم لتأتي شبكات التواصل الاجتماعي في أسفل القائمة.

وكشفت الدراسة أن 26% فقط من المشاركين في الاستبيان يثقون في مواقع مثل فيسبوك وتويتر عندما يتعلق الأمر بالأخبار ، فيما تصدر التلفزيون القائمة بنسبة 70%، تلتها الإذاعة بنسبة 66%، وجاءت المطبوعات في المركز الثالث بنسبة 63%.

وتمنح هذه النتائج الناشرين والمذيعين ميزة على المنافذ الرقمية الجديدة التي تنقل المعلومات والأخبار دون أي توثيق من الأخبار.

وجاءت نسب الثقة في مصادر الأخبار كالآتي: التلفزيون 70%، والراديو 66%، والمطبوعات “مجلات وجرائد” 63%، والصحف والمجلات عبر الإنترنت 47%، المواقع الإخبارية ومنصات الفيديو عبر الإنترنت: 27%، مواقع التواصل الاجتماعي 26%.





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