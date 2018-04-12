بالتبت.. أقدم المدافن البشرية يتجاوز عمرها آلاف السنين!

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة

هل تعرفت من قبل على منطقة "التبت" الواقعة في وسط قارة آسيا؟ هذه المنطقة التي تسيطر الصين على أغلبها؟ تشكل جزءا كبيرا من مساحة الصين، أما السبب في هذه التسمية هو الارتفاع الكبير لهذه المنطقة عن مستوى سطح البحر.. لكن أهم معلومة هي احتضانها لأقدم المدافن البشرية!

في التفاصيل، إكتشف علماء آثار صينيون مدافن تاريخية يتجاوز عمرها 3 آلاف سنة بالقرب من مدينة "زاندا"، وهي المنطقة التابعة لـ "نغاري" في التبت جنوبي غرب الصين، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" التي نشرت خبر العثور على مدافن تاريخية في هذه المنطقة..

بهذا الخصوص، قال "شاكا فاندوي" موظف في معهد التبت لحماية التراث الثقافي: "تمكنا من العثور على 9 قبور. وأثبت العلماء، باستخدام طريقة التحليل بالكربون المشع، أن هذه المدافن تعود لحقبتين تاريخيتين مختلفتين يبلغ عمر المجموعة الأولى (2.1 إلى 2.3 ألف عام) والثانية (من 3 إلى 3.5 ألف عام).. وعن شكل المقابر، فقد أشار "فاندوي" إلى أن جدران القبور الأقدم تاريخا كانت مبطنة بالحجارة على شكل لولب متصاعد من أسفل المدفن إلى أعلاه..

في نفس الوقت تم العثور على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية في مواقع الدفن، إضافة لأدوات من السيراميك والفخار والخواتم البرونزية وبقايا عظام..

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