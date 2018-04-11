في لندن.. "خمسيني" يتلقى لكمات في الشارع أردته قتيلا

أخبار الآن | دبي - الإمرارت العربية المتحدة (فاطمة جنان)



كثرت ظاهرة الاعتداء على المسنين في الأماكن العامة مؤخرا في دول كثيرة من العالم، حيث نعتها البعض بالسلوكات الشاذة التي يجب ردعها، ومعاقبة المذنب بأقصى عقوبة، خصوصا وأن الضحية لا يملك قوة جسدية للدفاع عن نفسه، خلال هذا الأسبوع انتشر بقوة فيديو من رومانيا على إثر حادث اعتداء مماثل بمحطة "القطار"، وقبل ذلك بأشهر انتشر أيضا فيديو لرجل عربي تم تعنيفه من قبل ممرضة في أمريكا.. مارالت هذه الحوادث تظهر في انحاء مختلفة من العالم وتتكرر..

في هذا الخضم لقي رجل خمسيني مصرعه في لندن، بعدما تعرض لاعتداء في الشارع، حيث تلقى لكمة قاتلة من أحد المعتدين، حيث أدت إلى وفاته على الفور، وأظهر الفيديو الذي نشرته الشرطة "ديزموند أوبري" (51 عاما)، حيث كان يحاول الهرب، لكن سرعته لم تكن كبيرة، حيث لحق به أحد المهاجمين ليوجه له لكمة من الخلف، ثم ركله المهاجم الآخر على صدره بقوة ثم هربا من المكان..



حاول المسعفون قدر الإمكان، إنقاذ حياة "أوبري" في مكان الحادث، قبل نقله إلى المستشفى، لكنه بعد وقت قصير فارق الحياة، متأثرا بالكدمات والضربات التي تلقاها، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

هذه الحادثة وقعت 20 ديسمبر/ كانون الأول من السنة الماضية، لكن الشرطة لم تنشر الفيديو إلا مؤخرا، حيث نشرت أخيرا مقطع فيديو، يظهر لحظة تعرض "أوبري" للاعتداء، بقصد القبض على المذنبين المتورطين في محاولة قتل.. وبهذ المناسبة، أعلنت الشرطة، عن جائزة مالية لأي شخص يقدم معلومات بخصوص هوية المعتدين..

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