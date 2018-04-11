على غير العادة.. قطة تنضم إلى الشرطة الأمريكية

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

هل تحب القطط وتود تربيتها؟ هي طبعا مسالمة جدا وتحب العيش في البيوت.. لذلك يجب أن تعلم جيدا أنها لا تحسن الدفاع عن أصحابها مثل الكلاب في المقابل قد تتحول إلى مهمة المراقبة بنجاح..

في موضوع ذي صلة، وبعد اختبار صارم، انضمت قطة صغيرة (إنسايد إيدشن) إلى صفوف قوات الشرطة في ولاية "ميشيغان الأمريكية، وفعليا تم وضع قطط تنتمي لقسم شرطة بمدينة ديترويت الجمعة الماضي، تحت الاختبار، ونتيجة لهذا الاختبار تم اختيار خمس قطط من ملجأ للحيوانات الأليفة، ووقع الاختيار أخيرا على قطة واحدة من المجموعة، وستكون شريكة لأحد الضباط، كما أنها ستظهر بشكل علني.





وقالت الإدارة أنها تتوخى من هذه المبادرة، الترويج لتبني الحيوانات الأليفة من الملاجىء، وأنها لم تختر الضابط المعني من أجل مهمة ما، لكنها تخطط لتصويت على تويتر..



اقرأ أيضا:

قطة مفقودة في الرياض تحدث جدلا على مواقع التواصل