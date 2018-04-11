آخر طائر "فلامنغو" ينفق في أستراليا.. والقانون يمنع إستيراده

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

أعلنت حديقة حيوان "أديلايد" الأسترالية بأسف نفوق آخر طائر من فصيلة "فلامنغو" في بروع أستراليا، وهو الطائر الذي يعد فخرا لهذه البلاد. في أواخر الستينيات من عمرها، توفيت أنثى الفلامنغو "تشيلي"، بعد أشهر من المعاناة مع المرض، التي كان أبرزها التهاب المفاصل وعدة أمراض أخرى، وفق ما كشفت جريدة "الدايلي ميل" البريطانية..

في التفاصيل، تأتي وفاة "تشيلي" عقب أربع سنوات من رحيل شريكها أكبر طائر فلامنغو في العالم عن عمر يناهز 83 عاما بالحديقة، لكن الغريب في الأمر أن القانون الأسترالي ينص على أنه لا يمكن استيراد طيور "الفلامنغو" من خارج البلاد، ولهذا فإن وفاة "تشيلي" فهي تمثل نهاية حقبة تعيش فيها هذه الطيور في أستراليا.

وتعد طيور "الفلامنغو" الجميلة، أو كما تسمى بطيور النحام، من أجمل الطيور على الإطلاق، وتنتمي إلى شعبة الحبليات، تحديدا إلى رتبة النحاميات، وإلى فصيلة النحاميات أيضاً، ولون طائر "الفلامنغو" أحمر، وهو شبيه جدا بطائر الإوز، وتعتبر طيور الفلامنغو من الطيور المهاجرة..



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