نجوم "Avengers" يتألقون في لندن
اخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)
حضر بعض نجوم فيلم الأكشن والإثارة المنتظر "Avengers: Infinity War"، العرض الخاص للفيلم المقام في العاصمة البريطانية لندن.
ويروي الفيلم قصة منتقمين وحلفائهم يواصلون حماية العالم من تهديدات كبيرة ويتعامل أحدهم معها بمفرده؛ حيث يظهر «ثانوس»، طاغية جديدًا من الظلال الكونية يبث الخزي في المجرات، وهدفه جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، على أن يتم الإفراج عنه للمرة الأولى بصالات السينما العالمية في 27 أبريل الجاري.
وكان أبرز النجوم الحضور: توم هولاند وسيباستيان ستان وبينديكت كامبرباتش وتوم هيدلستون وإليزابيث أولسن.
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