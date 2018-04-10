"رفيق التسوق".. رهن إشارة الزبائن في المراكز التجارية بالصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتطلب التسوق في كثير من الأحيان ساعات طوال.. وهو ما يترك المجال للملل ليتسلل تدريجيا، لهذا السبب عرضت مراكز التسوق في الصين على زبائنها وزوارها، خدمة جديدة وفريدة من نوعها، تحت عنوان "صاحب بالأجرة"، هذه الخدمة التي أطلق عليها اسم خدمة "صاحب بالأجرة" طرحت في 5 أبريل/نيسان الجاري بأحد مراكز التسوق في مقاطعة "هاينان وشاندونغ"، التي اعتمدت تقديم هذه الخدمات في مراكزها التجارية منذ عدة أشهر.. وفق صحيفة "South China Morning Post"..



كيف تتم عملية الإنتقاء؟

يتم عرض الشباب في مركز تسوق هوبي على الواجهات، وتبلغ قيمة استئجار أحد الشباب أو الرجال (0.15 دولار) لـ 30 دقيقة، كما سيقوم "صاحب بالأجرة" بمرافقة من استأجره والحديث معه في السوق ويحمل أغراضه وحقائبه طوال فترة التسوق، شرط عدم التقاط الصور أثناء جولة التسوق..

في موضوع ذي صلة، قال موظف التأجير، في مدينة "هايكو" التابعة لمقاطعة "هوبي"، إن غالبية العملاء من الفتيات دون سن الـ 30، إذ يأخن رأي "الصاحب" عند اختيار المشتريات والملابس المختلفة، كما يملن عادة إلى التقاط صور السيلفي معه، ثم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، كما يشترط مركز التسوق عدم الاتصال جسديا بين الزبون والموظف ..

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