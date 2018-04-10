"دس حبة غامضة" في شراب هذه الفتاة.. هل هو تمهيد للإغتصاب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خلال التقاطها صورة "سيلفي" برفقة صديقتها في مهرجان موسيقي بالبرازيل، رصد مقطع فيديو بالصدفة قيام شاب بجانبها بدس شيء غامض في كأسها من دون علمها، وغالبا ما ستكون حبة مذابة.. بعد نشر المقطع، حذر مغردون على "توتير" من خطر الحبة الغامضة المندسة، واشاروا إلى أن الهدف منها هو التمهيد للاغتصاب من قبل الشاب..

هذا المقطع حصد مشاهدات هائلة على "تويتر"، حيث كان مرفقا برسالة تحذير لكل النساء اللواتي يحضرن في مثل هذه المناسبات، تقول الرسالة "راقبن مشروباتكن"، وفق ما صرحت به صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.. وربما لم يدرك الشاب الذي كان بطلا في هذا المقطع، أنه سيصبح حديث الجميع بهذا السلوك بغض النظر عن نواياه، وجذبت الصورة أكثر من 10 ملايين مشاهدة على "تويتر" منذ نشرها الأربعاء الماضي، بالاضافة إلى آلاف التعليقات المحذرة والمتسائلة عن طبيعة الحبة.

ورغم أن اللقطة كانت صدفة، فإن عددا من المستخدمين شكك في مصداقيتها، واعتبرها حركة مفتعلة ومخطط لها، إلا أن البعض قال إن الشاب استغل فعليا عدم انتباه الشابة لوضع قرص في الشراب، فيما وجدها البعض فرصة ملائمة بغض النظر عن خلفيات المقطع، لتسليط الضوء على الكيفية التي يحدث بها الاغتصاب بسهولة، ودعوا إلى ضرورة الحذر والاحتياط عند تناول المشروبات حتى لا تتاح الفرصة لأي سلوك مشابه..

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