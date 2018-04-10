المغردون يتغنون بجمال العيون.. فماذا قالوا؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



العيون هي من أجمل الأعضاء في الإنسان وجميع الشعراء والكتاب يتغزلون بها، فهي تعد نعمة على البشر، وهي من أكثر الأعضاء تأثيرا وتأثرا، وهي مرآة الروح، إذ تفرح لفرحنا وتحزن لحزننا.. وأجمل ما قيل في جمال عيون المرأة مثلا إن "الكلمات التي تقولها المرأة بعينيها.. تحتاج لعدة قواميس لشرحها"، كما قيل "السواد.. لألئ في عيون النساء"..

في هذا الخضم، تصدر وسم #اليوم_العالمي_للعيون_الحلوه ، قائمة الوسوم على موقع تويتر، حيث نشر البعض صورا لأجمل العيون في صفوق الشباب والبنات، فيما جاءت بعض التعليقات حكيمة في هذا الصدد، وأبرزها "جملني يا الله بعين لا تبصر محرما، وبقلب لا يتعلق بمنكر، وبأذن لا تسمع ذنبا"..

فيما كتب معلق آخر: " أجمل العيون، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"..



فماذا قيل عن جمال العيون؟

- العيون هي مرآة الكلام. العيون..

- عندمـا تتكلم بدون كلمات.

- الحقيقة في العيون.. والكذب وراء العيون.

- العيون لغة الإتصال غير اللفظي.



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