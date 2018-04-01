كيف استقبل مغردون خبر اكتشاف أكبر حقل للنفط في البحرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين التوصل الى اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البلاد.

وذكرت اللجنة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين، اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

وعلى إثر ذلك أطلق مغردون وسم الذي حصد الآف التغريدات متصدرا قائمة الوسوم العلى تداولا بعد ساعات قليلة من اطلاقه.

وتوالت التبريكات على البحرين قيادة وشعبا والتي كان أبرزها .

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