اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم.

حدث في مثل هذا اليوم 8 آذار / مارس:

اليوم العالمي للمرأة: عام 1977 خصصت منظمة الأمم المتحدة يوم الثامن من آذار/مارس كعيد عالمي للمرأة وتحول بالتالي هذا اليوم إلى رمز لنضال المرأة.

لكن لهذا اليوم العالمي قصة طويلة، ففي عام 1856م خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، ورغم تفريق الشرطة للتظاهرات، نجحت المسيرة في دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، لتبرز كقضية ملحة لابد من النظر فيها.

تكرر المشهد عام 1908، وفي هذه السنة تظاهرت النساء وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، وطالبن بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.

وفي العام 1909 اي بعد مرور عام من اليوم نفسه، كان الاحتفال الأول بالمناسبة تخليدا للاحتجاجات النسوية وذلك في 8 آذار/مارس 1909، ومن ثم اندفعت الحركة نفسها إلى أوروبا إلى أن تم تبني اليوم على الصعيد العالمي بعد أن وجدت التجربة صدى داخل أمريكا.

كذلك نعدد بعض أبرز الاحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم:

-الفرنسية ريموند دي لاروش باتت أول امرأة تحصل على رخصة طيران في 1910

-توقيع مجلس الحكم العراقي على دستور جديد للبلاد في 2004

-اختفاء طائرة ماليزية في طريقها إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا في 2014

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