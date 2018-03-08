"المصائب لا تأتي فرادى".. رمضان متهم بإغتصاب إمرأة ثالثة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد إتهامه بالإغتصاب سابقا، ربما قد لا تأتي المصائب فرادى بالنسبة للمصري طارق رمضان، فقد إتهمت إمرأة ثالثة طارق رمضان بالاغتصاب، فقط بعد شهر من توجيه الاتهام إليه في قضيتين مماثلتين ووضعه في الحجز الاحتياطي، وفق مصادر قضائية لوكالتي "فرانس برس" و"رويترز".

في التفاصيل، طبلت المدعية عدم كشف هويتها، لكن كشف أنها فرنسية مسلمة تستخدم اسما مستعارا وهو "ماري"، واتهمت رمضان باغتصابها مرات عدة في فرنسا وبروكسل ولندن بين عامي 2013 و2014 على حد قولها، وفق مصادر قضائية لوكالتي "فرانس برس" و"رويترز".

وذكرت مصادر قضائية إن المرأة الثالثة التي رفعت دعوى على رمضان تبلغ من العمر 45 عاما، بحسب نفس المصدر، حيث اتهمته باستخدام العنف ضدها في مناسبات عدة على هامش مؤتمرات.. كما صرح نفس المصدر القضائي لوكالة "فرانس برس"، أن "ماري" حاولت في الكثير من المناسبات الابتعاد عن تهديدات "رمضان"..

الجدير بالذكر أن المحكمة الفرنسية بوضع رمضان في الحجز بعد توجيه الاتهام له، خوفا من سفره.



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